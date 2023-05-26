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Альтобелли: «Манчестер Сити» хорош, но я верю в «Интер»

26 Мая 2023 • 23:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший чемпион мира в составе итальянской сборной Алессандро Альтобелли считает, что «Интер» выйдет на поле в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» с равными шансами. Финал, по словам Альтобелли, состоит из одного матча, что играет на руку именно миланскому клубу.

- У «Сити» невероятный тренер, но «Интер» показал, что в закрытом матче он силен. Я не вижу фаворита в матче. Игра состоится на нейтральном поле, и в 90 минут игры может случиться все, что угодно, - цитирует слова Альтобелли fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня в турецком Стамбуле. ​
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Алессандро Альтобелли
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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