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Лига чемпионов

​Фанаты жалуются на организаторов финала Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 21:48 Комментировать (1)
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
1-й тайм

Совсем скоро стартует финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и «Интер». Фанаты активно жалуются на организаторов финального поединка. Так, в Стамбуле образовались ужасные пробки - людям приходится выходить из автобусов и идти к стадиону пешком, преодолевая внушительные расстояния.

На самом стадионе ситуация тоже не самая лучшая. Многие фанаты до сих пор не прошли на арену, хотя до старта матча остаётся не так много времени. Около входов образовались толпы болельщиков, ситуация напряжённая.

Не пропустите текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов.


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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Июня 2023 в 21:54
ай.. у них усе плоха.. А-ха-ха-ха! )))
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