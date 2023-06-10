​Фанаты жалуются на организаторов финала Лиги чемпионов

Совсем скоро стартует финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и «Интер». Фанаты активно жалуются на организаторов финального поединка. Так, в Стамбуле образовались ужасные пробки - людям приходится выходить из автобусов и идти к стадиону пешком, преодолевая внушительные расстояния.

На самом стадионе ситуация тоже не самая лучшая. Многие фанаты до сих пор не прошли на арену, хотя до старта матча остаётся не так много времени. Около входов образовались толпы болельщиков, ситуация напряжённая.

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