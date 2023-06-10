Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Ваш интерес к еврокубкам после исключения российских команд упал?

«Конечно, участие российских команд в еврокубках повышает интерес к этим турнирам. Я всегда отдаю предпочтение российским командам, если мы говорим о просмотре игр. Я всегда болею за своих и слежу за ними. Если россияне не играют, я смотрю за Лигой чемпионов как профессионал».

Вы ждёте разгромной победы «Манчестер Сити»?

«Нет, не жду. Есть мнение, что англичане – лучшие в Европе, но в финалах далеко не всегда побеждают лучшие команды».

Гвардиола стремится к треблу. Если он возьмёт Лигу чемпионов, он сравнится с Анчелотти по статусу?

«Гвардиола и без победы в Лиге чемпионов сравнился по статусу с Анчелотти. Победа в Лиге чемпионов - это важный критерий, но величие в целом зависит от многих факторов. Гвардиола двигает игру далеко вперёд, он внёс свой вклад в новую систему подготовки футболистов».