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Гаджи Гаджиев – о финале Лиги чемпионов: «В таких матчах не всегда побеждают лучшие команды» эксклюзив

10 Июня 2023 • 14:36 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
Через 5 ч. 50 мин.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Ваш интерес к еврокубкам после исключения российских команд упал?

«Конечно, участие российских команд в еврокубках повышает интерес к этим турнирам. Я всегда отдаю предпочтение российским командам, если мы говорим о просмотре игр. Я всегда болею за своих и слежу за ними. Если россияне не играют, я смотрю за Лигой чемпионов как профессионал».

Вы ждёте разгромной победы «Манчестер Сити»?

«Нет, не жду. Есть мнение, что англичане – лучшие в Европе, но в финалах далеко не всегда побеждают лучшие команды».

Гвардиола стремится к треблу. Если он возьмёт Лигу чемпионов, он сравнится с Анчелотти по статусу?

«Гвардиола и без победы в Лиге чемпионов сравнился по статусу с Анчелотти. Победа в Лиге чемпионов - это важный критерий, но величие в целом зависит от многих факторов. Гвардиола двигает игру далеко вперёд, он внёс свой вклад в новую систему подготовки футболистов».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (2)
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NOBODY
10 Июня 2023 в 14:58
«В таких матчах не всегда побеждают лучшие команды» ...

скажу больше, к сожалению лучшие команды не всегда выходят в финал, а выходят всякие помойки....
типафутбольныйаналитик
10 Июня 2023 в 15:03
сейчас Манчестер Сити один из лучших команд в топ 5 лиге. не пойму с чего такой дикий хейт в сторону команды Гвардиолы)
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