Моратти: «Тактика Индзаги позволила нейтрализовать «Манчестер Сити»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мыслями о недавнем финале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» уступили «Манчестер Сити» с минимальным счётом, упустив ряд явных голевых возможностей в концовке встречи.

«Интер» мог выиграть, но не повезло. Первый тайм был плох, во второй половине «Интер» раскрылся. Благодаря тактике Симоне Индзаги «Манчестер Сити» выглядел совсем не так опасно, как обычно. Я считаю его отличным тренером, и я вновь готов признать, что очень заблуждался, когда говорил, что его стоило уволить ещё в феврале. Моё мнение о нём сильно изменилось», – поведал в интервью La Repubblica Моратти.