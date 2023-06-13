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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Тактика Индзаги позволила нейтрализовать «Манчестер Сити»

13 Июня 2023 • 22:00 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мыслями о недавнем финале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» уступили «Манчестер Сити» с минимальным счётом, упустив ряд явных голевых возможностей в концовке встречи.

«Интер» мог выиграть, но не повезло. Первый тайм был плох, во второй половине «Интер» раскрылся. Благодаря тактике Симоне Индзаги «Манчестер Сити» выглядел совсем не так опасно, как обычно. Я считаю его отличным тренером, и я вновь готов признать, что очень заблуждался, когда говорил, что его стоило уволить ещё в феврале. Моё мнение о нём сильно изменилось», – поведал в интервью La Repubblica Моратти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Массимо Моратти Симоне Индзаги
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