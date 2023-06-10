Родри – первый в истории «Манчестер Сити» автор гола в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри завершил голевую засуху команды в финальных матчах Лиги чемпионов.

Два года назад «горожане» сыграли в своём первом финале самого престижного еврокубка, и тогда коллективу Гвардиолы не удалось показать свои сильные стороны в атаке – «Челси» победил со счётом 1:0. Сегодня тот сценарий уже не повторится, поскольку Родри на 68-й минуте встречи с «Интером» вывел «Сити» вперёд – исторический первый гол для команды в финалах Лиги чемпионов.

Напомним, что Родри проводит свой 52-й матч в старте в текущем сезоне – второй результат для полевых игроков под руководством Гвардиолы после Лионеля Месси.

Текстовая трансляция поединка «Манчестер Сити» – «Интер» представлена на сайте LiveResult.ru.