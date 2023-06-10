Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Симоне Индзаги: «Это мой самый важный матч в жизни»

10 Июня 2023 • 22:06 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
2-й тайм

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед началом финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это мой самый важный матч в жизни. Но я считаю, что это можно сказать и о моих футболистах. Лишь Джеко и Онана играли в полуфинале. Этот финал – награда за наши усилия. Это был долгий и тяжёлый сезон», - сказал Индзаги, чьи слова приводятся на сайте BBC.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Интером» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

В последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов 2010 году. Тогда команда обыграла «Баварию» со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
66 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
0
0
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Июня
23:11 · Лига чемпионов
Де Брёйне не смог доиграть второй финал Лиги чемпионов кряду
23:11 · Лига чемпионов
​Фердинанд прокомментировал непопадание Уокера в состав «Манчестер Сити»
23:03 · Лига чемпионов
Эдерсон продлил «бразильскую серию» в финалах Лиги чемпионов
22:52 · Лига чемпионов
Тотти: «Надеюсь, «Интер» победит в финале» 1
22:49 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» и «Интер» не забили в первом тайме финала Лиги чемпионов
22:46 · Лига чемпионов
​Губерниев оскорбил «Манчестер Сити» 1
22:39 · Лига чемпионов
Удар по «Манчестер Сити»: Де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов
22:36 · Лига чемпионов
​Губерниев – о «Манчестер Сити»: «На мандраже начали»
22:34 · Лига чемпионов
Президент Турции посетил финал Лиги чемпионов
22:31 · Лига чемпионов
Бенитес рассказал, за счёт чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити»
22:22 · Лига чемпионов
Кордоба: «Настал тот самый момент, когда игроки «Интера» должны войти в историю»
22:15 · Лига чемпионов
​Черданцев снова ошибся в эфире – теперь в финале Лиги чемпионов
22:12 · Лига чемпионов
Вудгейт: «Гвардиола останется одним из величайших, даже если вновь проиграет сегодня» 1
22:11 · Лига чемпионов
Онана – третий африканский вратарь, сыгравший в финале Лиги чемпионов
22:06 · Лига чемпионов
​Симоне Индзаги: «Это мой самый важный матч в жизни»
Все новости
Рекомендуем