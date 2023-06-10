​Симоне Индзаги: «Это мой самый важный матч в жизни»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед началом финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это мой самый важный матч в жизни. Но я считаю, что это можно сказать и о моих футболистах. Лишь Джеко и Онана играли в полуфинале. Этот финал – награда за наши усилия. Это был долгий и тяжёлый сезон», - сказал Индзаги, чьи слова приводятся на сайте BBC.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Интером» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

В последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов 2010 году. Тогда команда обыграла «Баварию» со счётом 2:0.