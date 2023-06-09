Гвардиола высказался перед финалом ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед предстоящим финалом Лиги чемпионов.

«Мы готовы. У меня есть чувство, что наши игроки полностью отдадутся игре и пойдут вперед», – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Гвардиола в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2010/11, когда он был главным тренером «Барселоны». В том сезоне «Барселона» одержала победу в финале против «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Этот триумф стал вторым для Гвардиолы в Лиге чемпионов после его первой победы в сезоне 2008/09.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 10 июня, в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.