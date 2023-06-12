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Масалитин — о финале Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» просто фартануло» эксклюзив

12 Июня 2023 • 19:02 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

- Вы ожидали более результативной игры?

- Честно говоря, да. Поддерживал «Манчестер Сити». По большому счёту, команде Гвардиолы просто фартануло, иначе и не скажешь. Не было быстрого движения мяча и лёгкости в середине поля. Гол забили после фирменной комбинации, но «Интер» понравился гораздо больше в этой игре. Индзаги насытил среднюю линию, полузащитники не давали сопернику разыгрывать.

- С чем связано такая невнятная игра?

- Наверное, на стадионе было душно, хотя «Интер» играл в таких же условиях. Может, он быстрее приспособился. Игроки «Сити» много нервничали. В целом могу отметить Эдерсона, который спасал во втором тайме.

- Вам понравилось, как Родри забил гол?

- Да, очень классно пробил. Нехарактерно для футболиста его амплуа. Щекой в обвод вратаря. В таком матче так пробить - это круто. Обычно просто закрывают глаза и бьют, а он пробил на исполнение.

- Почему Холанн не смог отличиться? Это неопытность?

- Конечно, это неопытность. Это чувствуется. Против плотной защиты он ничего не смог сделать, хотя он зависимый игрок. У средней линии не получилось, вот его и отрезало. Человек себя настраивал, но игра у него не пошла.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Симоне Индзаги Валерий Масалитин Родри Эрнандес Эрлинг Холанн
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