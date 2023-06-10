Онана – третий африканский вратарь, сыгравший в финале Лиги чемпионов

Камерунский голкипер «Интера» Андре Онана попал в стартовый состав своей команды на матч финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как сообщает Squawka, теперь Онана – третий африканский вратарь, который когда-либо защищал ворота команды в финале Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. До него таких было лишь двое: это бывший голкипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар (Зимбабве) и вратарь «Челси» Эдуар Менди (Сенегал).

Напомним, что главный матч года в Лиге чемпионов уже стартовал. Следить за событиями игры в текстовом формате можно в трансляции от портала LiveResult.ru.