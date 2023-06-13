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Балотелли выпил пива с поклонниками «Манчестер Сити»

13 Июня 2023 • 02:00 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли остается популярной фигурой среди поклонников «горожан» - это подтвердилось в минувшую субботу в Стамбуле, куда Балотелли прилетел развеяться после неудачной концовки сезона в «Сьоне» и посмотреть финал Лиги чемпионов.

Его узнала группа поклонников «Сити», которая настолько тепло поприветствовала его, что расчувствовавшийся Марио решил угостить всех пивом. Об этом с удовольствием сообщили в социальных сетях сами поклонники клуба, приложив к этому соответствующее видео.

Балотелли выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли
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