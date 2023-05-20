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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» может стать десятым клубом в истории футбола, который сделает «требл»

20 Мая 2023 • 02:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Английский «Манчестер Сити» полным ходом идет к треблу - победе во всех трех главных турнирах сезона. Подопечные Хосепа Гвардиолы уже выиграли Кубок Англии, а на очереди теперь чемпионат (там сомнений в успехе мало), а также Лига чемпионов (там, конечно, есть еще самый важный матч - и наверняка самый сложный).

В случае успеха «Манчестер Сити» станет десятым клубом в истории футбола, который сделал «требл». Ранее это были «Селтик» в сезоне 1966/1967, «Аякс» в сезоне 1971/1972, ПСВ в сезоне 1987/1988, «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1998/1999, «Барселона» в сезонах 2008/2009 и 2014/2015, «Интер» в 2009/2010, «Бавария» в сезонах 2012/2013 и 2019/2020. 

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Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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