Грилиш – о финале Лиги чемпионов: «Нам нужно оставаться собой, не стоит ничего менять»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на вопрос о подготовке к предстоящему финалу Лиги чемпионов

10 июня коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет против «Интера».

«Думаю, при подготовке к этой игре мы просто должны делать то же, что делаем всегда, – делится мыслями английский футболист. – Очевидно, в глубине души все мы прекрасно понимаем, насколько важен этот матч, но я не думаю, что нам следует слишком много рассуждать о необходимости вносить какие-то изменения», – сказал в интервью CBS Sport Грилиш.

«Манчестер Сити» оформит золотой требл, если одолеет «Интер». Ранее «горожане» стали чемпионами Англии и победителями Кубка Англии.