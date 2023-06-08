Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Грилиш – о финале Лиги чемпионов: «Нам нужно оставаться собой, не стоит ничего менять»

08 Июня 2023 • 01:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.48 X 4.80 2 7.10
10.06 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на вопрос о подготовке к предстоящему финалу Лиги чемпионов

10 июня коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет против «Интера».

«Думаю, при подготовке к этой игре мы просто должны делать то же, что делаем всегда, – делится мыслями английский футболист. – Очевидно, в глубине души все мы прекрасно понимаем, насколько важен этот матч, но я не думаю, что нам следует слишком много рассуждать о необходимости вносить какие-то изменения», – сказал в интервью CBS Sport Грилиш.

«Манчестер Сити» оформит золотой требл, если одолеет «Интер». Ранее «горожане» стали чемпионами Англии и победителями Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Джек Грилиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
02:20 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» не должна играть в Лиге Европы, наш турнир – Лига чемпионов»
01:46 · Лига чемпионов
Грилиш – о финале Лиги чемпионов: «Нам нужно оставаться собой, не стоит ничего менять»
07 Июня
22:00 · Лига чемпионов
Бернарду Силва: «К финалу лучше готовиться так, будто это обычная игра»
21:41 · Англия. Премьер-лига
Джеко рассказал о различиях между Серией А и АПЛ
19:48 · Лига чемпионов
Димарко: «В прошлом году впечатлил «Реал», в этом - «Бавария»
19:38 · Лига чемпионов
Манчини: «Манчестер Сити» выглядит фаворитом, но может случиться всё»
11:30 · Лига чемпионов
Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер»
11:08 · Лига чемпионов
Глеб: «Манчестер Сити» — фаворита финала ЛЧ, но в одном матче трудно что-то предсказать
10:41 · Лига чемпионов
Госенс: «Я мечтал о финале Лиги чемпионов»
10:25 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес отметил важность гола в ворота «Милана» в полуфинале ЛЧ
10:16 · Лига чемпионов
Бастони: «Интер» настроен максимально использовать свой шанс»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Арсенал» мог помешать «Манчестер Сити», но рассыпался как карточный домик»
07:45 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги высказался о финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»
07:39 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги объяснил, почему считает Гвардиолу одним из лучших тренеров мира
07:31 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Манчестер Сити» отправится в Стамбул, чтобы реализовать свою мечту»
Все новости
Рекомендуем