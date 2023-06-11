​Эдерсон сбрил усы журналисту

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В субботу вечером в финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил полузащитник Родри.

Судя по всему, у голкипера «горожан» Эдерсона был какой-то спор с репортёром TNT Sports Brazil. После финального матча футболист сбрил усы журналисту. После этого бритву взял уже репортёр – он сбрил Эдерсону бороду.

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы по итогам сезона оформила требл.