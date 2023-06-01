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Чемпионат Италии. Серия А

Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно»

01 Июня 2023 • 23:51 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Миланский «Интер» прыгнул выше головы, выбравшись в финал Лиги чемпионов, где команде Симоне Индзаги предстоит сразиться с «Манчестер Сити». Бывший игрок клуба, чемпион мира (1990) и Европы (1996) Юрген Клинсманн признался, что не верил увидеть «змей» так высоко.

- Честно? Не ждал. Когда «Интер» вышел в четвертьфинал, я уже подумал, «ну, уже классно», но финал, конечно же, неожиданность. Приятно, что все еще может случиться. «Сити» феноменален, но «Интеру» нечего терять, а это преимущество. Холанн очень силен, но ведь и Лаутаро неплох, разве нет? - цитирует слова Клинсманна  итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Юрген Клинсманн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
02 Июня 2023 в 00:42
Все правильно, Клини. Неожиданно, приятно и нечего терять.
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