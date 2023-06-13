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Лига чемпионов

Писарев рассказал, чем его удивил «Интер» в финале ЛЧ

13 Июня 2023 • 01:11 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Российский тренер и эксперт Николай Писарев рассказал, чем его очень удивил миланский «Интер» в прошедшем в минувшую субботу финале Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле.

«Интер» вышел не в «автобус», они встречали соперника высоко. «Сити» непривычно было, те же «Реал» и «Бавария» с ними сыграли иначе», - рассказал Писарев «Матч ТВ».

Напомним, что поединок «нерадзурри» против «горожан» Манчестера завершился минимальным поражением. Единственный гол в матче оформил хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«А Ромелу Лукаку его момент на 88‑й минуте игры будет еще долго сниться», - добавил эксперт.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николай Писарев
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