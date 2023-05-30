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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон – о финале «Интером»: «Будет очень сложно, итальянские команды хорошо обороняются»

30 Мая 2023 • 11:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес оценил соперника «горожан» по финалу Лиги чемпионов. Напомним, 10 июня в Стамбуле команда Хосепа Гвардиолы сыграет в решающем матче турнира с миланским «Интером».

«Будет очень сложно, итальянские команды хорошо обороняются и отлично контратакуют. Они будут контратаковать в основном за счёт Лаутаро Мартинеса. Он очень универсальный, сильный игрок с хорошо поставленным ударом. Мы должны подготовиться ко всем возможным обстоятельствам. У нас должен быть план как на случай, если мы будем проигрывать, так и на случай, если рано забьём», – цитирует Эдерсона TNT Sports Brazil.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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