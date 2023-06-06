Гюндоган – о финале Лиги чемпионов: «Не думаю, что у меня будет ещё одна такая возможность»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, насколько для него важен финальный матч Лиги чемпионов против «Интера».

10 июня капитан «горожан» может впервые в своей карьере стать победителем Лиги чемпионов. В прошлом он дважды играл в финалах: в 2013 году его дортмундская «Боруссия» уступила «Баварии», а в 2021 году «Сити» потерпел неудачу во встрече с «Челси».

«Я проиграл два финала Лиги чемпионов из двух, поэтому, думаю, все понимают, насколько сильно моё желание взять верх в этот раз. Мне 32 года, и я не думаю, что у меня снова появится такая возможность. Мы уверены в себе, но понимаем, что будет непросто», – цитирует City Xtra Гюндогана.