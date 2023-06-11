Финал Лиги чемпионов стал поводом для обмена колкостями между тифози «Интера» и «Милана»

Миланский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, и это очень сильно резануло по сердцам поклонников «Милана». Вдобавок, тифози «Интера» и не думали щадить чувства поклонников «Милана», накануне финала опубликовали фотографию с коллажем полузащитника «Милана» Тео Эрнандеса, смотрящего на эмблему миланского «Интера».

Ответ «россонери» заставил подождать себя, но он был очень оригинальным - они опубликовали фотографию с залетающим в сетку мячом и взглядом не кого-нибудь, а Хакана Чалханоглу, провожающим его грустным взглядом. Турок, напомним, выступал в прошлом за «Милан», но ушел из него именно в «Интер».