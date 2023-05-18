Кечинов предположил, кто выиграет Лигу чемпионов

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мне кажется, «Манчестер Сити» — будущий победитель Лиги чемпионов. При всем уважении к «Интеру», но даже если они будут играть в свой излюбленный футбол, сложно что-то противопоставить сопернику», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выбил из турнира мадридский «Реал» (1:1, 4:0), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (2:0, 1:0).

Финал Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле.