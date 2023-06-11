Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Холанн и Лаутаро провалили финал Лиги чемпионов, а кто был лучшим? Пять главных звёзд матча «Манчестер Сити» - «Интер»

11 Июня 2023 • 00:12 Комментировать (2)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Выставляем субъективные оценки за финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы катком прошлась по «Реалу» и «Баварии» на пути к финальному матчу, но с «Интером» подобной картины не наблюдалось. В главном матче турнира просто звенел накал борьбы, явного преимущества ни у кого не было. Наверное, всех расстроила и многое изменила травма Кевина Де Брёйне. Удивило безволие и даже слабость главных бомбардиров – Эрлинг Холанн и Лаутаро Мартинес буквально растворились, ужасно проявив себя и в борьбе, и в подыгрыше.

Только представьте, норвежец за всю игру отдал три (!) точные передачи и загубил хороший момент. А Лаутаро проиграл 13 единоборств из 15 и не воспользовался шикарным подарком Аканджи. От таких «монстров» ждёшь голы из ниоткуда, а они не развивают атакующую игру, так ещё и губят созданные шансы. Финал Лиги чемпионов у топ-форвардов явно не получился, турецким балом правили другие футболисты.

А кто же стал творцом успеха «Манчестер Сити»? Или кто помог «Интеру» избежать более крупного поражения? Давайте разбираться. Пройдёмся по пяти самым ярким персоналиям турецкого финала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Манчестер Сити1:0Интер Милан
(1:0) Родри Эрнандес68'  
Эдерсон Мораес  90'Аканджи МануэльДиаш РубенАке НатанСтоунс Джон 82' (Уокер Кайл ( 82') Родри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне Кевин 36' (Фоден Фил ( 36') Гюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг  90'
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Онана Андре  90'Дармиан Маттео 84' (Д'Амброзио Данило ( 84') Ачерби ФранческоБастони Алессандро 76' (Госенс Робин ( 76') Дюмфрис Дензел 76' (Белланова Рауль ( 76') Барелла Николо  59'Брозович МарселоЧалханоглу Хакан 84' (Мхитарян Генрих ( 84') Димарко ФедерикоДжеко Эдин 57' (Лукаку Ромелу ( 57'  83') Мартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанШкриньяр МиланКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович СамирКорреа Хоакин
10 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН – 6,5. Блестящий, просто блестящий сезон провёл капитан «Манчестер Сити», и если «Барселона» летом заберёт его бесплатно, то совершит супертрансфер. В финале Лиги чемпионов Илкай не феерил, но добавил той самой монолитности, спокойствия, взял на себя часть лидерских функций, принадлежавших Де Брёйне. Отлично играл в обороне (2 отбора + 2 перехвата) и сразу запускал точнейшие диагонали – три из трёх дошли до адресата.

ФРАНЧЕСКО АЧЕРБИ – 7,0. Просто необходимо разбавить топ-5 футболистом «Интера». Именно тем футболистом, который сделал из Холанна бледную тень, который выдавил Эрлинга к центру поля и там растворил. Франческо частенько играл на вынос (4 раза), но это только подчёркивает его упор на надёжность. Ачерби превосходно чувствует пространство и выбирает позицию, он сфолил всего один раз, тогда как на нём правила нарушили дважды.

БЕРНАРДУ СИЛВА – 7,5. Возвращаемся в стан «Манчестер Сити» и больше его не покинем. Далее только о победителях Лиги чемпионов, а конкретно сейчас – о правом фланге. О том фланге, откуда пришёл единственный гол в матче. Бернарду отпахал голевой эпизод как и всю игру – бился до последнего, ассист делал буквально с лицевой линии. Силва просто вспахал фланг, собрав на себе аж пять штрафных ударов.

ЭДЕРСОН – 8,0. И ещё один комплимент «Интеру» - наличие вратаря «Манчестер Сити» на втором месте в списке лучших игроков матча. У Эдерсона работы было больше, чем у Онаны (13:7 по ударам в сторону ворот и 5:4 по ударам в створ), так ещё и сейвы бразильца сильно дороже стоят. Все удары «Интер» наносил из пределов штрафной площади, а Лаутаро с Лукаку откровенно расстреливали голкипера. Сейв на последних минутах после удара Ромелу вообще можно назвать судьбоносным.

РОДРИ – 8,5. Но Эдерсон немного не дотянул до него – теневого героя «Манчестер Сити». Все любители тактики и другие эксперты выделяли Родри перед финалом Лиги чемпионов, говорили про его скрытое влияние на игру «горожан», про его объём работы, про его многофункциональность. И вот, Родри будто в подтверждение всех этих размышлений выдал ярчайший матч.

Реклама


Выкосил участок поля от своей штрафной площади до чужой, совершил феноменальный объём рывковой работы, шикарно читал игру – как итог, три перехвата. В созидании Родри тоже был одним из лучших: 61 передача из 66 достигли адресата, дважды испанец разгонял атаку ключевым пасом, ну и гол шикарным кручённым ударом, как вишенка на торте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
11 Июня 2023 в 00:21
Холланд - который приходил выиграть ЛЧ - просто потух.
Самая сильная команда Мира - просто выбивала в аут.
Пеп на коленях - на всю жизнь в памяти.
Деньги - закончиться.
Футбол - останется.
InterSan
11 Июня 2023 в 00:16
Пусть знают Итальянцев. Пусть помнят Интер. Не так все просто.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1
0
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
01:16 · Лига чемпионов
Гвардиола прокомментировал победу в Лиге чемпионов
01:06 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» – восьмой европейский клуб, выигравший требл 1
00:56 · Лига чемпионов
Димарко – о поражении в финале: «Интер» был не хуже «Манчестер Сити»
00:45 · Лига чемпионов
Саттон: «Манчестер Сити» победил на характере, игра была разочаровывающей» 16
00:44 · Лига чемпионов
​«Барселона» отреагировала на успех Гвардиолы 1
00:39 · Лига чемпионов
​Реакция Уткина на триумф Гвардиолы
00:38 · Лига чемпионов
Гюндоган – о финале: «Игра была равной»
00:33 · Лига чемпионов
​Гвардиола вошёл в историю – первый тренер с двумя треблами 1
00:30 · Лига чемпионов
Карсон – двукратный победитель Лиги чемпионов, ранее он выигрывал с «Ливерпулем» в 2005 году
00:25 · Лига чемпионов
​Губерниев отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
00:22 · Лига чемпионов
Грилиш – о победе в Лиге чемпионов: «Я был ужасен, но мне всё равно» 1
00:20 · Лига чемпионов
Холанн – лучший бомбардир завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов
00:19 · Лига чемпионов
​Гюндоган поднял трофей Лиги чемпионов 1
00:15 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» - второй английский клуб, выигравший требл
00:15 · Лига чемпионов
Родри – о победе «Манчестер Сити»: «Мечта осуществилась, мы заслужили это»
Все новости
Рекомендуем