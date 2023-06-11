Холанн и Лаутаро провалили финал Лиги чемпионов, а кто был лучшим? Пять главных звёзд матча «Манчестер Сити» - «Интер»

Выставляем субъективные оценки за финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы катком прошлась по «Реалу» и «Баварии» на пути к финальному матчу, но с «Интером» подобной картины не наблюдалось. В главном матче турнира просто звенел накал борьбы, явного преимущества ни у кого не было. Наверное, всех расстроила и многое изменила травма Кевина Де Брёйне. Удивило безволие и даже слабость главных бомбардиров – Эрлинг Холанн и Лаутаро Мартинес буквально растворились, ужасно проявив себя и в борьбе, и в подыгрыше.

Только представьте, норвежец за всю игру отдал три (!) точные передачи и загубил хороший момент. А Лаутаро проиграл 13 единоборств из 15 и не воспользовался шикарным подарком Аканджи. От таких «монстров» ждёшь голы из ниоткуда, а они не развивают атакующую игру, так ещё и губят созданные шансы. Финал Лиги чемпионов у топ-форвардов явно не получился, турецким балом правили другие футболисты.

А кто же стал творцом успеха «Манчестер Сити»? Или кто помог «Интеру» избежать более крупного поражения? Давайте разбираться. Пройдёмся по пяти самым ярким персоналиям турецкого финала Лиги чемпионов.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН – 6,5. Блестящий, просто блестящий сезон провёл капитан «Манчестер Сити», и если «Барселона» летом заберёт его бесплатно, то совершит супертрансфер. В финале Лиги чемпионов Илкай не феерил, но добавил той самой монолитности, спокойствия, взял на себя часть лидерских функций, принадлежавших Де Брёйне. Отлично играл в обороне (2 отбора + 2 перехвата) и сразу запускал точнейшие диагонали – три из трёх дошли до адресата.

ФРАНЧЕСКО АЧЕРБИ – 7,0. Просто необходимо разбавить топ-5 футболистом «Интера». Именно тем футболистом, который сделал из Холанна бледную тень, который выдавил Эрлинга к центру поля и там растворил. Франческо частенько играл на вынос (4 раза), но это только подчёркивает его упор на надёжность. Ачерби превосходно чувствует пространство и выбирает позицию, он сфолил всего один раз, тогда как на нём правила нарушили дважды.

БЕРНАРДУ СИЛВА – 7,5. Возвращаемся в стан «Манчестер Сити» и больше его не покинем. Далее только о победителях Лиги чемпионов, а конкретно сейчас – о правом фланге. О том фланге, откуда пришёл единственный гол в матче. Бернарду отпахал голевой эпизод как и всю игру – бился до последнего, ассист делал буквально с лицевой линии. Силва просто вспахал фланг, собрав на себе аж пять штрафных ударов.

ЭДЕРСОН – 8,0. И ещё один комплимент «Интеру» - наличие вратаря «Манчестер Сити» на втором месте в списке лучших игроков матча. У Эдерсона работы было больше, чем у Онаны (13:7 по ударам в сторону ворот и 5:4 по ударам в створ), так ещё и сейвы бразильца сильно дороже стоят. Все удары «Интер» наносил из пределов штрафной площади, а Лаутаро с Лукаку откровенно расстреливали голкипера. Сейв на последних минутах после удара Ромелу вообще можно назвать судьбоносным.

РОДРИ – 8,5. Но Эдерсон немного не дотянул до него – теневого героя «Манчестер Сити». Все любители тактики и другие эксперты выделяли Родри перед финалом Лиги чемпионов, говорили про его скрытое влияние на игру «горожан», про его объём работы, про его многофункциональность. И вот, Родри будто в подтверждение всех этих размышлений выдал ярчайший матч.

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Выкосил участок поля от своей штрафной площади до чужой, совершил феноменальный объём рывковой работы, шикарно читал игру – как итог, три перехвата. В созидании Родри тоже был одним из лучших: 61 передача из 66 достигли адресата, дважды испанец разгонял атаку ключевым пасом, ну и гол шикарным кручённым ударом, как вишенка на торте.