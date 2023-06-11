Гвардиола пообещал «нагнать «Реал»

«Манчестер Сити» выиграл свою первую Лигу чемпионов, второй раз сыграв в финале после 2021 года. В этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы одолели в решающем матче миланский «Интер» благодаря голу Родри.

Каталонский специалист пошутил после матча, что намерен догнать мадридский «Реал» - шутка здесь, конечно, в том, что для этого в лучшем случае придется прождать еще тринадцать лет, ведь у «Реала» четырнадцать побед в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, а у «Манчестер Сити» - лишь одна.

- Если «Реал» уснет, то мы нагоним их Мы в пути, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в прошлом году.