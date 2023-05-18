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Лига чемпионов

Мор: Даю 5% на то, что «Интер» обыграет «Манчестер Сити»

18 Мая 2023 • 19:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о том, что «Интер» сможет противопоставить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Матч между командами состоится 10 июня.

«Интер» всей командой будет обороняться и искать шансы в быстрых контратаках. Но для этого надо владеть мячом. Но мы видели: даже «Реалу» владеть мячом «Сити» не дал. Сколько шансов, что «Сити» не выиграет Лигу чемпионов? 5 процентов», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы по итогам двух встреч оказались сильнее «Реала» (1:1, 4:0), а во второй паре «Интер» выбил из турнира «Милан» (2:0, 1:0).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Эдуард Мор
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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