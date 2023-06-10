«Манчестер Сити» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В субботу проходит финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Интер Милан
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Протокол игры
Эдерсон Мораес•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Аке Натан•Стоунс Джон•Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Де Брёйне Кевин•Гюндоган Илкай•Грилиш Джек•Холанн Эрлинг
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Джеко Эдин
10 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".
вперед манчестер-сила! )))
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