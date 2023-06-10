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«Манчестер Сити» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

10 Июня 2023 • 21:20 Комментировать (8)
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
1-й тайм

В субботу проходит финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити0:0Интер Милан
Эдерсон МораесАканджи МануэльДиаш РубенАке НатанСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоУокер КайлЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович МарселоЧалханоглу ХаканДимарко ФедерикоМартинес ЛаутароДжеко Эдин
Запасные: Де Врей СтефанШкриньяр МиланБелланова РаульГосенс РобинЛукаку РомелуКордац АлексМхитарян ГенрихАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоХанданович СамирКорреа Хоакин
10 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
10 Июня 2023 в 22:05
увидел лысину, на миг пригрезилось - Коллина...потом рассеялось ))))
ингерман
10 Июня 2023 в 22:02
ай пепка.. ну ты понял.. )))
ингерман
10 Июня 2023 в 21:59
ай уперед северный цЫган и рыжий цЫган и турецкий цЫган.. дави макаронэ.. А-ха-ха-ха! )))
типафутбольныйаналитик
10 Июня 2023 в 21:58
Манчестер Сити вперед!!
ингерман
10 Июня 2023 в 21:56
ай мадрид сёдни галубой! А-ха-ха-ха! )))
NOBODY
10 Июня 2023 в 21:54
вперед Интер!!! мадридисты с тобой!!!!!
CELTIC FROST
10 Июня 2023 в 21:53
Чердак сразу же отличился. утвердив. что в составе команд нет ни одного африканца) Онана. ясен пень. не в счет...)
ингерман
10 Июня 2023 в 21:49
ай самый главный болельщик и надеюсь несколько его друзей готовы побалец за наших
вперед манчестер-сила! )))
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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