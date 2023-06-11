Матч за Суперкубок УЕФА состоится 16 августа

«Манчестер Сити» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер», выиграв самый престижный трофей европейского клубного футбола впервые в своей истории. Это означает, что и следующий сезон клуб, впервые в своей истории, может начать с выигранного трофея. Для этого надо будет обыграть в финальном матче Суперкубка УЕФА испанскую «Севилью», победившую в Лиге Европы (любопытно, что на пути к победе испанцы выбили «Манчестер Юнайтед»). Эта встреча состоится 16 августа в греческой столице Афины.

Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1972 года, в прошлом году его выиграл немецкий «Айнтрахт».