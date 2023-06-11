Президент «Баварии»: «У нас была очень сложная группа в Лиге чемпионов, в итоге мы проиграли будущему победителю»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о выступлениях мюнхенской команды в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, «Бавария» дошла до четвертьфинала турнира, где по сумме двух встреч уступила будущему обладателю трофея «Манчестер Сити» (1:4).

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно немного удачи. У нас была очень сложная группа, пройти через неё было нелегко. В итоге мы проиграли будущему победителю и в полуфинале играли бы с «Реалом», — приводит слова Хайнера Bild.

Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сломили сопротивление «ПСЖ», а на групповом этапе опередили такие команды, как «Барселона» и миланский «Интер».