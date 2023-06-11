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​Саттон: «Родри вытащил игру»

11 Июня 2023 • 04:32 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший английский нападающий Крис Саттон признался, что его не особо убедила игра «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, однако он считает, что Родри, автор единственного гола в матче, спас игру для «горожан».

- Прекрасное исполнение Родри. «Сити» на самом деле играл вяло, обычно они все контролируют и выжигают. Гол стал, наверное, единственным впечатляющим моментом «Манчестер Сити». Но мне понравился этот выбранный путь, «Сити» нужно было дотянуть - и они сделали это. Исторический требл, - цитирует слова Криса Саттона BBC Sport.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов в первый раз в истории клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Крис Саттон
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