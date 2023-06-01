Лаутаро Мартинес признался, что уже изучает игру Эдерсона

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес готовится к поединку с «Манчестер Сити».

Коллектив Симоне Индзаги встретится с английским грандом в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 10 июня.

«Конечно, я испытываю напряжение, но это нормально. Мы должны насладиться моментом, потому что не каждый день выпадает возможность сыграть в финале Лиги чемпионов.

Моя подготовка? Я изучаю манеру игры вратаря, чтобы понять, как он выбирает позицию, как ведёт себя при прострелах и выходах один на один. Важно изучить все детали, чтобы принять правильное решение за доли секунды, когда настанет момент», – цитирует FcInterNews аргентинца.