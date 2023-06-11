Булыкин: «Холанн вчера был не так хорош»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил вчерашний финал Лиги чемпионов против «Интера» в исполнении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Напомним, что игра завершилась лишь минимальной победой «горожан», автором единственного гола стал центральный полузащитник Родри.

«Эта игра не получилась у него так, как он хотел. Был у него моментик, может, два, который он не смог реализовать. Так хорош, как обычно, он вчера не был», - поделился Булыкин для «Газеты.Ру».

Как добавил эксперт, вчерашняя неудача не приуменьшает голевые заслуги норвежца, так как в минувшем сезоне он сделал огромную работу для своей команды.

Тем не менее, отсутствие голов вчера не помешало Холанну стать официально лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. У норвежца набралось 12 забитых голов, притом только один из них он оформил с 11-метрового удара.

Чанов не удивлён минимальной победе «Манчестер Сити»