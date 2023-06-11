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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чанов не удивлён минимальной победе «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов эксклюзив

11 Июня 2023 • 17:10 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от финальной игры в Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

«Все были уверены, что «Манчестер Сити» должен был разгромить «Интер», а какой матч мы получили! Меня не удивила игра. Я ещё до матча говорил, что игра будет трудная, и если кто-то забьёт на первых минутах, то игра раскроется. Если нет, то будет осторожная», — сказал Чанов.

«Горожане» впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 команда выходила в финал, где проиграла «Челси» со счётом 0:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Лига Чемпионов Вячеслав Чанов
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