Лукаку или де Брёйне: Куртуа рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пожелал Ромелу Лукаку и «Интеру» победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Горожане» стали обидчиками «Реала» в полуфинальной стадии (5:1 по сумме двух встреч). Последним испытанием «Интера» на пути к финалу был «Милан» (3:0).

Вратарь «сливочных» признался, что в финальной битве будет поддерживать Лукаку, а не Кевина де Брёйне: «Надеюсь, Ромелу выиграет Лигу чемпионов. Конечно, там будет и Кевин, но я знаю Лукаку немного лучше. Я очень его уважаю», – сделал выбор между товарищами по сборной Бельгии Куртуа, высказавшийся в интервью Prime Video Sport.

Финальный поединок «Интера» с «Манчестер Сити» состоится 10 июня.