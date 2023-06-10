Владелец «Манчестер Сити» посетит финал Лиги чемпионов

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур планирует посетить финал Лиги чемпионов в Стамбуле.

Информацию об этом подтверждает авторитетное издание The Athletic. Отметим, что шейх Мансур посетит встречу «горожан» почти через 13 лет после того, как он в последний раз был на соревновательном матче своего клуба.

Напомним, что в решающем поединке европейского сезона «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером» на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Стартовый свистокназначен на 22:00 по московскому времени. Отметим, что для «горожан» этот финал Лиги чемпионов станет вторым в истории.

