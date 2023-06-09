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​Зеедорф: «Манчестер Сити» нужно время, чтобы встать в один ряд с «Манчестер Юнайтед»

09 Июня 2023 • 19:24 Комментировать
Манчестер Сити
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Интер Милан
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Через 21 ч. 56 мин.

Экс-игрок сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о статусе «Манчестер Сити» в рамках футбольной истории.

«Есть некоторые вещи, которые «Манчестер Сити» ещё предстоит построить. Я близок с их председателем, и я слежу за процессом. Но людям нужно дать этому клубу время, чтобы он встал в один ряд с «Манчестер Юнайтед», «Миланом» и «Реалом». История пишется годами. Но на сегодняшний день это фантастический клуб с отличными футболистами», - сказал Зеедорф, чьи слова приводит портал Goal.

В субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Милан Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кларенс Зеедорф
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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