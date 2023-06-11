Гвардиола одержал 300-ю победу у руля «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» триумфально завершил сезон, команда обыграла итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов, и эта победа стала трехсотой для наставника клуба Хосепа Гвардиолы за все время руководства командой. Для этого Гвардиоле, который возглавил клуб в 2016 году, потребовались 413 матчей. Для сравнения - за это же время идущий вторым в этом списке «Ливерпуль» одержал 237 побед.

Напомним, что в закончившемся сезоне «Манчестер Сити» сделал требл - выиграл домашнее первенство, затем Кубок Англии, а в субботу вечером выиграл в Лиге чемпионов - самом престижном турнире в европейском футболе.