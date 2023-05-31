Виейра: «Интер» не просто так вышел в финал Лиги чемпионов»

Бывший футболист миланского «Интера» Патрик Виейра поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором миланскому клубу предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Виейра осознает, что соперник, чемпион АПЛ, выглядит на бумаге сильнее «Интера», но уверен в том, что команда Симоне Индзаги не сдастся просто так.

- «Манчестер Сити» невероятен, это так. Наблюдать за их игрой интересно всем, не только поклонникам команды. Но «Интер» заслужил финал. Они провели много очень сильных матчей. Они сильны коллективно, - цитирует слова Виейра fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.