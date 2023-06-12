Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Коэ: «Горжусь, что «Интер» смотрелся не хуже «Манчестер Сити», который потратил два миллиарда евро на трансферы» эксклюзив

12 Июня 2023 • 20:05 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение миланского клуба от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

- До матча я говорил, что «Интеру» нечего терять, так оно и получилось. Горжусь, что команда смотрелась не хуже клуба, который потратил около 2-х миллиардов евро на трансферы, а где-то и лучше. Увы, не повезло, но любой скажет, что «Интер» смотрелся достойно.

- Какие перспективы у этой команды?

- Индзаги доказал, что он классный тренер и заслужил трансферы. Команде нужно усиление, чтобы бороться за «Скудетто» и постараться хорошо выступить в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Руководство учтет пожелания главного тренера.

- На какие позиции особенно нужно усиление?

- Сначала нужно понять, кто покинет команду. Очень много слухов, сейчас нужно немного отдохнуть.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Симоне Индзаги Бенуа Коэ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
17:50 · Лига чемпионов
​В Стамбуле убит фанат ЦСКА, который посетил финал Лиги чемпионов - источник
17:43 · Лига чемпионов
​Впервые с 2012 года Лигу чемпионов не выиграл хорват
14:37 · Англия. Премьер-лига
Газизов — о Гвардиоле: «Великий тренер добился своего» эксклюзив
13:13 · Лига чемпионов
​Гвардиола сравнил триумф в Лиге чемпионов с победой Месси на чемпионате мира
12:41 · Лига чемпионов
Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов
12:28 · Лига чемпионов
Евсеев заявил, что не смотрел финал Лиги чемпионов 1 эксклюзив
12:16 · Лига чемпионов
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Манчестер Сити» играл против «Реала» гораздо раскованней, чем против «Интера» эксклюзив
11:33 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Без де Брёйне игра в финале Лиги чемпионов стала совершенно странной» эксклюзив
10:21 · Лига чемпионов
Холанн, Мбаппе и другие: наваны 11 лучших игроков Лиги чемпионов 1
10:14 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Интер» определённо не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов» 1
08:13 · Лига чемпионов
Барелла дал комментарий после поражения в финале Лиги чемпионов
08:06 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
05:32 · Италия. Серия А
Ди Канио ропщет на Лукаку: «Да сколько можно мазать, Индзаги бы забил в такой ситуации» 2
11 Июня
22:06 · Лига чемпионов
​В Италии популярно видео с болельщиком «Милана», прилетевшим в Стамбул поболеть против «Интера» 2
21:36 · Лига чемпионов
Семь игроков «Манчестер Сити» - в символической сборной сезона ЛЧ 2
Все новости
Рекомендуем