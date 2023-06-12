Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение миланского клуба от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

- До матча я говорил, что «Интеру» нечего терять, так оно и получилось. Горжусь, что команда смотрелась не хуже клуба, который потратил около 2-х миллиардов евро на трансферы, а где-то и лучше. Увы, не повезло, но любой скажет, что «Интер» смотрелся достойно.

- Какие перспективы у этой команды?

- Индзаги доказал, что он классный тренер и заслужил трансферы. Команде нужно усиление, чтобы бороться за «Скудетто» и постараться хорошо выступить в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Руководство учтет пожелания главного тренера.

- На какие позиции особенно нужно усиление?

- Сначала нужно понять, кто покинет команду. Очень много слухов, сейчас нужно немного отдохнуть.