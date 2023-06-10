Милито: «Надеюсь, Лаутаро сделает дубль в финале, как я 13 лет назад»

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито пожелал удачи своему соотечественнику Лаутаро Мартинесу.

Дубль Милито принёс «нерадзурри» победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов в 2010 году. С тех пор «Интеру» впервые удалось добраться до решающего матча главного еврокубка, и надежды болельщиков команды на этот раз связаны с другим аргентинским форвардом – Лаутаро Мартинесом.

«Я разговаривал с Лаутаро, у нас отличные взаимоотношения. Надеюсь, ему, как и мне 13 лет назад, удастся оформить победный дубль в финале. Будем верить, что он принесёт «Интеру» ещё один трофей Лиги чемпионов», – заявил в интервью Sky Милито.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Сити» – «Интер» доступна на сайте LiveResult.ru.