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Милито: «Надеюсь, Лаутаро сделает дубль в финале, как я 13 лет назад»

10 Июня 2023 • 22:04 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
1-й тайм

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито пожелал удачи своему соотечественнику Лаутаро Мартинесу.

Дубль Милито принёс «нерадзурри» победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов в 2010 году. С тех пор «Интеру» впервые удалось добраться до решающего матча главного еврокубка, и надежды болельщиков команды на этот раз связаны с другим аргентинским форвардом – Лаутаро Мартинесом.

«Я разговаривал с Лаутаро, у нас отличные взаимоотношения. Надеюсь, ему, как и мне 13 лет назад, удастся оформить победный дубль в финале. Будем верить, что он принесёт «Интеру» ещё один трофей Лиги чемпионов», – заявил в интервью Sky Милито.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Сити» – «Интер» доступна на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Диего Милито Лаутаро Мартинес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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