Уже четыре финала Лиги чемпионов кряду заканчиваются с минимальным счётом

Уже в четвертый раз подряд финальный матч Лиги чемпионов заканчивается со счетом 1:0, эта серия началась с победы мюнхенской «Баварии» над «ПСЖ» в 2020 году, затем лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити».

В прошлом году мадридский «Реал» вернул себе звание лучшей команды Европы, обыграв в финале английский «Ливерпуль» с минимальным счетом. И, наконец, вчера вечером «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» благодаря голу Родри в середине второго тайма.

В последний раз в финале было забито больше одного мяча в 2019 году, тогда «Ливерпуль» дважды огорчил лондонский «Тоттенхэм».