Матерацци поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци верить в команду Симоне Индзаги.

Итальянскому коллективу предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который считается очевидным фаворитом матча.

«Победа будет для «Интера» настоящим подвигом, но, думаю, команда на это способна – за 90 минут может произойти что угодно. Игроки отдадут все силы, чтобы войти в историю. Мой прогноз? «Интер» победит со счётом 2:1», – цитирует журналист Альфредо Педулла знаменитого экс-футболиста.

Наблюдать за ходом матча «Манчестер Сити» – «Интер» можно на сайте LiveResult.ru, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.