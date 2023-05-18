Колыванов: «Интер» — бодренькая команда, но «Манчестер Сити» может обыграть любого

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионом между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Интер» — бодренькая, сплоченная, мужская команда. «Сити», я скажу, будет непросто. У «Интера» ребята тоже бегут, бьются, физически хорошо готовы. Даже не знаю, кому отдать предпочтение», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

По мнению специалиста, «горожане» могут обыграть любого соперника, если поймают кураж. Команда Хосепа Гвардиолы играет в быстрый футбол, плюс там есть Эрлинг Холанн, который всегда цепляется за любые мячи, добавил эксперт.

«Манчестер Сити» встретится с «Интером» 10 июня в рамках финала Лиги чемпионов.