Бывший генеральный директор «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

- Вам понравился финал Лиги чемпионов?

- «Манчестер Сити» выиграл — это самое главное. Можно поздравить Хосепа Гвардиолу с достижением заветной цели.

- Вы болели за его команду?

- Будет неправильно отвечать на этот вопрос. Мне остаётся констатировать факт. Великий тренер добился своего.

- Можете назвать его лучшим в мире?

- Так нельзя сказать. Он один из лучших. Своим отношением к футболу он это доказывает. Думаю, он учится каждый день и не останавливается.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «горожане» со счётом 1:0 обыграли «Интер». Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в самом престижном европейском турнире.