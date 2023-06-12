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Газизов — о Гвардиоле: «Великий тренер добился своего» эксклюзив

12 Июня 2023 • 14:37 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

- Вам понравился финал Лиги чемпионов?

- «Манчестер Сити» выиграл — это самое главное. Можно поздравить Хосепа Гвардиолу с достижением заветной цели.

- Вы болели за его команду?

- Будет неправильно отвечать на этот вопрос. Мне остаётся констатировать факт. Великий тренер добился своего.

- Можете назвать его лучшим в мире?

- Так нельзя сказать. Он один из лучших. Своим отношением к футболу он это доказывает. Думаю, он учится каждый день и не останавливается.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «горожане» со счётом 1:0 обыграли «Интер». Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в самом престижном европейском турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Шамиль Газизов
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