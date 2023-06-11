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Лига чемпионов

Александр Мостовой: «Когда-то это должно было случиться, не может команда тратить такие деньги и не выиграть Лигу чемпионов» эксклюзив

11 Июня 2023 • 00:26 Комментировать (2)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Интером».

- Хороший матч с шикарной концовкой. Я делал прогнозы на эту игру. Говорил, что, скорее всего, будет 1:1. А если нет, то «Сити» победит с разницей в один мяч. Так и вышло, но если бы забил Лукаку, то ничья как раз должна была быть. Единственная ошибка «Интера» в защите - и сразу забитый мяч «Сити». На отскоке не оказалось никого, поэтому Родри пробил спокойно. «Интер» ничем не уступал. Забей Лукаку и будет добавленное время. Не понимаю Мартинеса, когда он мог покатить на Лукаку, а в итоге пробил во вратаря. Мартинес как-то непонятно выглядел вообще. Ну а про «Сити» что можно сказать - когда-то это должно было случиться. Не может команда тратить такие деньги и не выиграть Лигу чемпионов.

- Есть ощущение, что в этом конкретном матче «Сити» просто повезло?

- Есть ощущение, что игра должна была быть переведена в овертайм. Просто Лукаку не забил с трёх шагов. Куда угодно ударь, но не в ногу. Ну как вот можно не забить в таком моменте? А у «Сити» один хороший момент и гол.

- Если смотреть на «Сити» по ходу всего сезона. Можно с уверенностью сказать, что именно они заслужили титул?

- Скорее всего, да. Но опять же, по финалу «Интер» заслуживал ничьей. Эдерсон спас «Манчестер» в конце просто.

- На данный момент мы можем констатировать, что «Манчестер Сити» - лучшая команда мира?

- Не люблю такие вывески, если честно. Для меня лучшая команда - это «Барселона» времен пиковых Хави, Иньесты и Месси. И сборная Испании тех же времён. Вот это да. «Сити» ещё не приблизился к такому уровню. По игре он не показал ничего особенного. Так что вот так. Ну на данный момент, наверное, можно назвать его лучшим. Но как можно не быть лучшим, если каждый год тратить такие огромные суммы»? - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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CERG
11 Июня 2023 в 00:58
Как сказать, по такой логике Реал должен был все ЛЧ себе забрать.
МЮ с Фергюсоном все время при деньгах, а лишь три раза и то не без удачи)..
InterSan
11 Июня 2023 в 00:34
Ты ПСЖ это на ушко шепни. Может и Месси вернется……..
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