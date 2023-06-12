​Впервые с 2012 года Лигу чемпионов не выиграл хорват

На выходных состоялся финальный матч Лиги чемпионов. В нём «Манчестер Сити» обыграл «Интер» с минимальным счётом 1:0.

Любопытно, что впервые с 2012 года Лигу чемпионов выиграла команда без хорватского футболиста в составе.

С сезона 2012/2013 по сезон 2021/2022 трофей Лиги чемпионов доставался команде, в составе которой есть хорват. Этими футболистами становились Марио Манджукич, Лука Модрич (5 раз), Матео Ковачич (4 раза), Иван Ракитич, Деян Ловрен и Иван Перишич. Теперь же серия прервалась.

Если бы Лигу чемпионов выиграл «Интер», серия бы продолжилась, ведь в составе миланской команды выступает Марсело Брозович.