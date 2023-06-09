Чжан — о финале ЛЧ: «В футболе не всегда выигрывают деньги»

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан поделился комментарием о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Признаюсь, я мечтал о финале. Конечно, нам будет тяжело победить, но в футболе не всегда выигрывают деньги. Можно одержать победу благодаря идеям и самоотдаче. Я надеюсь, что это поможет нам в игре с «Манчестер Сити», — приводит слова Чжана La Gazzetta dello Sport.

Завтра, 10 июня, «Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.