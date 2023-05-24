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Лига чемпионов

Гвардиола: «Я знаю, насколько сильны итальянцы в финалах»

24 Мая 2023 • 00:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о силе итальянского футбола.

10 июня «горожане» встретятся с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Другие представители Серии А – «Рома» и «Фиорентина» – выступят в финальных встречах Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.

«Сразу три команды из Италии вышли в финалы еврокубков – они будут претендовать на победу во всех турнирах. Я играл в Италии, и я знаю, каков менталитет итальянцев, когда речь идёт о финальных матчах. Два десятилетия назад Серия А была сильнейшей лигой мира, все хотели туда попасть», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Фиорентина Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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