Гвардиола: «Я знаю, насколько сильны итальянцы в финалах»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о силе итальянского футбола.

10 июня «горожане» встретятся с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Другие представители Серии А – «Рома» и «Фиорентина» – выступят в финальных встречах Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.

«Сразу три команды из Италии вышли в финалы еврокубков – они будут претендовать на победу во всех турнирах. Я играл в Италии, и я знаю, каков менталитет итальянцев, когда речь идёт о финальных матчах. Два десятилетия назад Серия А была сильнейшей лигой мира, все хотели туда попасть», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.