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Лига чемпионов

Гвардиола прокомментировал победу в Лиге чемпионов

11 Июня 2023 • 01:16 Комментировать (3)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о долгожданном триумфе своей команды в Лиге чемпионов.

Английский коллектив одолел миланский «Интер» в финале (1:0) благодаря голу Родри на 68-й минуте. Для Гвардиолы это первый за 12 лет триумф в Лиге чемпионов, для «Манчестер Сити» – первый в истории.

«Я устал, я спокоен, я доволен. Это было трудно. Иногда тебе должно повезти. Всё могло сложиться иначе, но наша победа была словно предначертана звёздами.

Мы провели не лучший матч. После чемпионата мира команда сделала шаг вперёд, но сегодня мы были далеки от идеала.

У меня совершенно нет сил думать о новом сезоне. Нужно отдохнуть», – сказал в послематчевом интервью BT Sport Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (3)
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Alex1972
11 Июня 2023 в 01:25
Да, отдохни и выпей вина .. Как обычно это делал Клопп .. Хе.. 🍷
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:19
но наша победа была словно предначертана звёздами.....

ваша победа была предначертана баблосами шейхов )))
venge
11 Июня 2023 в 01:49
ПСЖ с Мбаппе, Месси и Неймаром вот тут не согласен 🤣
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