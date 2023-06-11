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Лига чемпионов

Холанн - третий игрок в истории Лиги чемпионов, ставший лучшим бомбардиром турнира с разными клубами

11 Июня 2023 • 02:54 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
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Норвежский форвард Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром закончившегося сезона Лиги чемпионов, забив двенадцать мячей. Он стал лучшим бомбардиром престижного турнира во второй раз в своей карьере. Ранее Холанн оформил аналогичный успех в сезоне 2020/2021, тогда он выступал за дортмундскую «Боруссию» и забил десять мячей.

Лишь двое игроков в истории Лиги чемпионов добивались аналогичного успеха с разными клубами - это Андрей Шевченко с киевским «Динамо» и «Миланом», а также Криштиану Роналду, который становился лучшим бомбардиром ЛЧ сперва с «Манчестер Юнайтед», а затем с «Реалом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Криштиану Роналду Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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