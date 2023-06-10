«Интер» выйдет с двумя нападающими на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

В финале Лиги чемпионов в субботу вечером будут сражаться «Интер» и «Манчестер Сити». Наставник итальянской команды Симеоне Индзаги включил в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Бастони, Дармиан, Ачерби, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Джеко.

Стоит отметить попадание в основу «Интера» сразу двух центральных нападающих – Лаутаро Мартинеса и Эдина Джеко.

«Интер» ранее три раза выигрывал кубок европейских чемпионов. Этот трофей доставался «нерадзурри» в 1964, 1965 и 2010 годах.

Стартовый свисток футболисты «Манчестер Сити» и «Интера» услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за финалом в Стамбуле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.