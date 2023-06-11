Отец помощника Гвардиолы загадочно пропал во время финала Лиги чемпионов

Итальянец Энцо Мареска помогает наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, а во время финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» он взялся также комментировать матч в компании Эстебана Камбьяссо и Алессандро Дель Пьеро. Однако во время игры Мареска заметно заволновался - оказалось, что его отец пропал во время матча, его не могли найти ни на стадионе, ни, разумеется, в гостинице.

К делу, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, подсоединилась турецкая полиция, и, в конце концов, батя нашелся. Но что с ним было и где он пропадал, к сожалению, не сообщается.