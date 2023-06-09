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Тарханов: «Интер» может остановить сегодняшний «Манчестер Сити»

09 Июня 2023 • 22:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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Через 22 ч. 43 мин.

Российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился собственными ожиданиями от главного матча Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне.

Напомним, уже завтра, 10 июня на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле пройдёт финальный матч текущего розыгрыша ЛЧ. Встретятся в нём «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

«В «Интере» есть суперфутболисты, в футболе возможно всё, они могут остановить сегодняшний «Манчестер Сити». Думаю, команда Симоне Индзаги подготовится к финалу, однако, что касается игры, то «Сити» смотрится лучше. Буду болеть за «горожан», но точный счёт назвать очень сложно», - цитирует Тарханова Sport24.

Не пропустите самые интересные моменты битвы за трофей благодаря текстовой трансляции от LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Александр Тарханов
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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