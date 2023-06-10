Игроки «Манчестер Сити» заработали первый угловой в финале ЛЧ спустя час игры

Игроки «Манчестер Сити» заработали первый угловой в финальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера» лишь спустя более часа с момента старта игры – на 64-й минуте встречи. Ничем опасным корнер в исполнении Джека Грилиша не закончился – арбитр зафиксировал нарушение правил от атакующей стороны в борьбе в штрафной площади.

Напомним, что после 65-й минуты встречи счёт команды до сих пор не открыли. Одним из ключевых событий игры на данный момент можно назвать травму лидера «горожан» Манчестера – Кевина де Брёйне. Бельгиец не смог продолжить матч и покинул поле ближе к концу первого тайма.